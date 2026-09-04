Tres huracanes se encuentran activos de manera simultánea en el océano Pacífico, en un escenario favorecido por las condiciones asociadas con un episodio de El Niño de intensidad histórica.

La coincidencia de estos tres huracane ocurre en un contexto de temperaturas anormalmente elevadas en las aguas del Pacífico, que proporcionan energía para el desarrollo y fortalecimiento de las tormentas.

El Niño favorece la presencia simultánea de tres huracanes en el océano Pacífico

El fenómeno de El Niño estaría favoreciendo las condiciones para la formación de tres huracanes en el Pacífico. De acuerdo con la información, los sistemas involucrados son:

Lowell Karina Marie

Tres huracanes coinciden en el Pacífico impulsados por El Niño (Captura de )

Reportes señalan que el huracán Lowell alcanzó la categoría 5, mientras que Karina llegó a categoría 4 y Marie se fortaleció hasta convertirse en huracán frente a las costas de México.

Los tres huracanes se mantienen alejados de tierra firme y avanzan sobre el Pacífico. Marie es el sistema más cercano al territorio mexicano y podría provocar oleaje elevado y lluvias importantes en:

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Por su parte, Karina y Lowell permanecen mar adentro y, de acuerdo con los reportes meteorológicos, no representan actualmente un impacto directo para México; ambos se alejan de tierra continental.

La Organización Meteorológica Mundial también anticipa que El Niño continuará intensificándose y podría mantenerse hasta febrero de 2027, con posibles efectos en los patrones de lluvia y temperatura a escala mundial.