En el arranque oficial del proceso electoral 2027, el dirigente nacional de PAZ, Hugo Eric Flores, dio un mensaje ante el INE en el que habló de lo que espera de la contienda.

“Que el proceso electoral 2027 sea recordado no por el miedo, ni por la intervención de poderes fácticos (…) sino por la madurez de una sociedad que decidió defender su democracia” Hugo Eric Flores

Ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado federal dijo que espera que las elecciones 2027 no queden marcadas por la intervención de poderes fácticos.

De la misma forma, en su mensaje como representante de PAZ ante el árbitro electoral, Hugo Eric Flores llamó a partidos, autoridades y ciudadanos a defender la democracia.

Hugo Eric Flores pide que elecciones 2027 sean ejemplares

El jueves 10 de septiembre arrancó de manera formal el Proceso Electoral Federal 2026-2027 con una sesión extraordinaria del Consejo General del INE en la que se dio el banderazo de salida.

Durante los trabajos, los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, ofrecieron mensajes en los que hablaron de sus expectativas, como fue el caso de Hugo Eric Flores.

En su pronunciamiento, el dirigente nacional de PAZ resaltó que su deseo es que las elecciones 2027 no sean recordados por el miedo o por la intervención de poderes fácticos y el crimen organizado.

“Que sea el proceso el que las instituciones estuvieron a la altura, que sea el proceso en el que los partidos entendieron su deber, que sea el proceso en el que México eligió paz, legalidad y reconciliación” Hugo Eric Flores

En cambio, Hugo Eric Flores dijo que espera que la contienda sea ejemplar y quede para la historia como un proceso que se distinga por la “madurez de una sociedad que decidió defender su democracia”.

Asimismo, indicó que espera que también se recuerden por el buen desempeño de las instituciones y que los partidos políticos entiendan su deber a favor de la paz y la reconciliación.

🗳️ En representación del @PartidoPAZ_ @HugoEricFlores habló en el arranque del proceso y no fue recado de protocolo convocó a los partidos a competir con firmeza, pero con responsabilidad democrática.



Al @INE_mx a actuar con autonomía de verdad, sin presiones, sin amenazas y… pic.twitter.com/NxPo9hTYSk — Laura Brugés (@LauraBruges) September 10, 2026

Hugo Eric Flores llamó a defender la democracia en las elecciones 2027

En su mensaje ante el INE con motivo del inicio de la contienda por las elecciones 2027, Hugo Eric Flores también llamó a todos los actores involucrados a asumir su papel para defender la democracia.

En ese sentido, el dirigente nacional del PAZ sostuvo que no solo los partidos políticos y el INE tiene obligaciones, sino que la misma ciudadania debe hacer valer sus derechos: