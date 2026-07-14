El diputado federal Hugo Eric Flores rindió protesta el lunes 13 de julio de 2026 como representante del nuevo partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión extraordinaria, Hugo Eric Flores confirmó que seguirá en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, defendiendo que “no hay incompatibilidad” entre ambos proyectos.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó su permanencia, señalando que es un “compañero que ha venido apoyando al movimiento” y que no existe conflicto político.

Hugo Eric Flores rindió protesta como representante de PAZ ente el INE

Luego de que el 1 de julio de 2026 el partido Paz y Libertad (PAZ) obtuvo su registro oficial, su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, rindió protesta como su representante ante el INE.

En sesión extraordinaria del 13 de julio, Hugo Eric Flores asumió la representación de PAZ, acompañado por Ernesto Guerra Mota y Iván Nájera Guzmán, sus representantes suplentes.

Luego de ello, el diputado federal señaló que la inseguridad es una amenaza latente contra la democracia y subrayó que el país demanda mexicanos sin hambre y sin derramamiento de sangre.

Hugo Eric Flores (Galo Cañas / Cuartoscuro)

En la misma sesión, Guadalupe Acosta Naranjo asumió como representante de Somos México y pidió que se apliquen medidas contra precampañas al advertir una promoción ilegal de candidatos de Morena.

De la misma forma, los dirigentes coincidieron en que es urgente recuperar la paz, la democracia y la seguridad, para lo cual también pidieron vigilar que no se use dinero del crimen organizado en campañas.

Hugo Eric Flores confirma que va a dobletear con PAZ y Morena

Luego de que rindió protesta como representante de PAZ ante el INE, Hugo Eric Flores declaró que no tiene planes de dejar la bancada de Morena, por lo que confirmó que va a dobletear.

Abordado por medios de comunicación, el actual diputado federal de Morena defendió sus planes al señalar que pese a los señalamientos en su contra, “no hay incompatibilidad”.

Sin embargo, tras señalar que no dejará la bancada morenista si el partido así lo permite, negó que vaya a “dobletear”, pues resaltó que no es militante de Morena, sino un “aliado”.

““No estamos dobleteando nada, yo pertenezco al grupo parlamentario de Morena y fui un candidato externo a la diputación” Hugo Eric Flores

Tras los dichos de Hugo Eric Flores, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que el legislador puede permanecer en la fracción parlamentaria del partido en San Lázaro.

Sobre el punto, sostuvo que el dirigente de PAZ, es un “compañero que ha venido apoyando al movimiento”, por lo que resaltó que no hay ningún conflicto con su nuevo partido.