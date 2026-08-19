Hugo Éric Flores pidió licencia indefinida como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para buscar la dirigencia nacional del Partido Paz y Libertad (PAZ).

El legislador anunció este 19 de agosto de 2026 su salida de la Sección Instructora, debido a su decisión de contender por la dirigencia nacional de PAZ.

“No ha sido sencilla porque de alguna u otra manera hay una responsabilidad que cumplir como diputado federal. Sin embargo, hemos, en lo personal y con mi familia, tomado la decisión de aspirar a dirigir el partido político nacional denominado PAZ” Hugo Éric Flores

🔴El diputado Hugo Eric Flores anuncia que solicitará licencia para presentarse a dirigir el recién creado Partido Paz y Libertad (PAZ), tal como me adelantó en #AzucenaxFórmula. https://t.co/rqTMaQlnAL pic.twitter.com/0lQRtd5MOv — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2026

La salida de Hugo Éric Flores de la Sección Instructora ocurre mientras este órgano de la Cámara de Diputados tiene pendientes diversos procesos de declaración de procedencia, entre ellos el relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas.

“Se nos juntan los tiempos”, dice Hugo Éric Flores sobre su licencia

Hugo Éric Flores explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a PAZ realizar antes de agosto la elección de sus órganos directivos y de gobierno.

“Se nos juntan los tiempos porque el proceso electoral justo comienza el 10 de septiembre y nosotros, como organización, debemos informar a la autoridad electoral, al INE, antes del 31 de agosto, la elección de nuestros órganos directivos y de gobierno” Hugo Éric Flores

El legislador agregó que la decisión de buscar la dirigencia nacional de PAZ fue tomada junto con su familia y que próximamente se conocerá el resultado de este proceso.

Hugo Éric Flores recuerda su relación con Morena

Durante su pronunciamiento, Hugo Éric Flores recordó la relación política que ha mantenido con Morena, partido al que apoyó a través del Partido Encuentro Solidario (PES) para contribuir al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018.

“De todo mundo es sabido que el PES, la organización que nos tocó fundar en el 18, decidió hacer una alianza electoral que llevaría a la Presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador” Hugo Éric Flores

Flores recordó que el PES perdió su registro después de las elecciones de 2021, al obtener 2.98% de la votación nacional, por lo que la organización política tuvo que reconfigurarse.

“Se tuvo que reconfigurar esta organización política que desde ese tiempo ha sido aliado político de Morena”, agregó.

Hugo Éric Flores dice que PAZ debe seguir su propio rumbo

Al referirse a su cercanía con Morena, Hugo Éric Flores señaló que ahora PAZ debe seguir su propio rumbo y sostuvo que se trata de una organización independiente y autónoma.

El legislador explicó que la organización surgió en 2006, inicialmente con el registro de un partido político estatal en Baja California.

“Y que ahora tendremos que seguir con nuestro propio rumbo, somos una organización independiente, autónoma que surgió desde el 2006, con el registro del partido político estatal, en Baja California” Hugo Éric Flores

Hugo Éric Flores también señaló que otras personas provenientes de su organización política actualmente ocupan cargos legislativos.