El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que su relevo podría poner a prueba la armonía que ha prevalecido.

Así lo sentenció al señalar que es natural que se presenten diferencias en el proceso, a pesar de lo cual confió en que la SCJN solventará las dificultades que puedan ocurrir.

“Temas va a haber y dificultades, esa es la naturaleza de la Corte, resolver controversias” Hugo Aguilar. Ministro presidente de la SCJN

Sin embargo, Hugo Aguilar también hizo un llamado a la cautela ante la prueba que enfrentaría la armonía en la Corte al recordar que falta más de un año para su relevo.

Hugo Aguilar acepta que su relevo podría desatar dificultades en la SCJN

El 1 de septiembre de 2027, la SCJN podría tener un nuevo ministro presidente, debido a que Lenia Batres Guadarrama estaría asumiendo el cargo que ostenta actualmente Hugo Aguilar Ortiz.

Al menos así se establece en el artículo 94 de la Constitución que plantea una rotación cada dos años en el puesto “en función del número de votos que obtenga cada candidatura”.

No obstante, el proceso podría generar una ruptura dentro de la SCJN debido a que el artículo 97 establece que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente”.

“Temas va a haber y dificultades, y esa es la naturaleza de la Corte, resolver controversias, resolver situaciones y pues en su momento pondré al pleno el tema” Hugo Aguilar. Ministro presidente de la SCJN

Ante dicho escenario, Hugo Aguilar advirtió en entrevista para el diario La Jornada, que el tema de su relevo podría desatar choques dentro de la Corte, que podrían romper con su armonía.

Pese a ello, Hugo Aguilar señaló que aunque el asunto sí va a desatar dificultades, la naturaleza de la Corte es justamente la de resolver controversias como confió, pasará en lo relativo a su relevo.

Hugo Aguilar (SCJN / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Hugo Aguilar llama a la cautela por tema de su relevo

Aun cuando reconoció que su relevo pondrá a prueba la armonía en la SCJN, Hugo Aguilar pidió tomar con mas cautela el tema, pues resaltó que aún falta un tiempo a considerar para ello.

“En su momento pondré al pleno el tema, pero ahorita no me parece ni siquiera prudente abordarlo” Hugo Aguilar. Ministro presidente de la SCJN

Incluso, el ministro presidente consideró que los actuales no son los tiempos idóneos para abordar el asunto del que aseveró, planteará ante el Pleno de la SCJN en busca de alguna solución.

No obstante, también habría dejado la puerta abierta a la posibilidad de permanecer en el cargo como se indica en el artículo 97, pues dijo lamentar que ya le den “por muerto” cuando todavía le falta tiempo.