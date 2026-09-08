El Hospital General de México informó que reembolsará a médicos residentes gastos por medicamentos y otros insumos indispensables que llevaron a cabo para reintegrarse a sus labores tras un brote de salmonella.

Esta medida forma parte de los acuerdos firmados este 7 de septiembre de 2026 entre las autoridades del Hospital General de México y la representación del Comité de Residentes tras protestas.

Hospital General de México reembolsará a médicos residentes gastos por medicamentos

Tras la mesa de diálogo entre directivos del Hospital General de México y residentes, se alcanzaron diversos acuerdos para dar seguimiento al brote de salmonella registrado entre el personal médico.

En un comunicado, precisó que la decisión de las autoridades de salud busca mitigar de inmediato el impacto financiero que la contingencia causó en los residentes y sus familias.

Ambas partes acordaron implementar mecanismos de comunicación constante, garantizando que el servicio de urgencias y la hospitalización se mantengan activos sin afectaciones colaterales.

En tanto, autoridades epidemiológicas y de control interno concluyen las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las afectaciones.

Hospital General de México: termina protesta y dan 48 horas a Salud para responder a demandas (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Hospital General de México alcanza acuerdos con médicos residentes

En el comunicado, el Hospital General de México compartió los acuerdos que alcanzó con representantes de residentes, a la espera de que estos se cumplan a cabalidad en apego al compromiso de las mesas de trabajo.

Reembolso de gastos de salud: Los residentes recopilarán los comprobantes de gastos médicos de los afectados para coordinar, a través de la Dirección de Educación, la devolución de los recursos utilizados. Canal directo de gestión: La Dirección de Educación y Capacitación en Salud fungirá como puente oficial y constante para dar seguimiento oportuno a cualquier inconformidad de la comunidad médica. Garantía de no represalias: Se darán a conocer los canales oficiales disponibles para reportar de forma segura cualquier conducta hostil derivada de estas protestas. Transparencia en las investigaciones: Diversos órganos fiscalizadores, incluidos COFEPRIS y el Órgano Interno de Control, continúan con las indagatorias del brote; sus resultados serán públicos en su oportunidad. Revisión del servicio alimentario: Se instalará próximamente una mesa de trabajo específica para definir la nueva logística del comedor, una vez informada la asamblea general. Vías de soporte externas: Se pusieron a disposición recursos y plataformas de la UNAM, la DGCES y la CCINSHAE para orientar y acompañar legalmente a los médicos residentes en sus gestiones.