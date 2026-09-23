Higinio Martínez responde a Trump y defiende la lucha de México contra el narcotráfico

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, respondió a Donald Trump y defendió la “lucha permanente” de México contra el narcotráfico.

Durante una entrevista con medios, Higinio Martínez expresó que las acusaciones de Trump son expresiones características del mandatario estadounidense.

“Yo diría que estamos acostumbrados ya los mexicanos a escuchar este tipo de señalamientos del Presidente de los Estados Unidos y no debe sorprendernos, porque es su estilo, es su forma, es su característica.” Higinio Martínez Miranda

Las declaraciones de Higinio Martínez se producen luego de que Donald Trump afirmara ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que México “es el epicentro de la violencia” de los cárteles del narcotráfico.

Higinio Martínez responde a Trump y asegura que acusaciones contra México no afectan

Para Higinio Martínez los señalamientos de Donald Trump en la ONU, no corresponden con la realidad.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores indicó que parte de los problemas mencionados por Trump también ocurren en Estados Unidos.

Además explicó que las declaraciones presidente estadounidense no afectan a México porque las autoridades tiene claridad sobre su lucha contra la delincuencia que realiza todos los días.

Higinio Martínez (Crisanta Espinoza Aguilar/Cuartoscuro)

Higinio Martínez mostró confianza y aseguró que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas habrá una respuesta oficial del gobierno de México.

Igualmente mencionó que posteriormente se determinará si el mismo Senado de la República se pronunciará al respecto.

Pese a las recientes críticas de Donald Trump, Higinio Martínez indicó que existe una buena relación que se mantendrá durante muchos años.

En especial por la extensa frontera que comparten “nos va a seguir uniendo por mucho tiempo”, declaró.

De igual manera, dejó en claro que Estados Unidos enfrenta problemas internos y que México atiende los suyo con acciones de seguridad pública dentro del marco de la ley.