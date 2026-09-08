Citlalli Hernández recordó a Larry Rubin que el debate de la reforma a la nacionalidad única debe basarse en el respeto a la autodeterminación de México o de los pueblos.

Estimado Larry Rubin, agradezco el tono respetuoso de tu reacción a mi publicación, sin embargo vale la pena precisar que con el planteamiento mencionado. Citlalli Hernández, integrante de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio respuesta al nuevo mensaje de Larry Rubin sobre la reforma de nacionalidad única, aclarando que no busca limitar un derecho.

Sin embargo, también le aclaró al presidente de la American Society of Mexico que más allá de su opinión y respetuoso comentario, la decisión corresponde sólo al pueblo mexicano.

Citlalli Hernández recuerda a Larry Rubin el respeto a la autodeterminación de México

En un mensaje mediante redes sociales y etiquetando a Larry Rubin, Citlalli Hernández destacó que el punto del debate es el respeto a la autodeterminación de México.

Citlalli Hernández lo ejemplificó comparando la reforma de nacionalidad única con el requisito para llegar a la presidencia de Estados Unidos, que es ser nacido en dicho país.

Señaló que sería una lógica similar, por lo que si alguien fuera de Estados Unidos cuestionara dicha regla o la nacionalidad del Ejecutivo podría ser considerado como un escándalo.

Por lo mismo, Citlalli Hernández afirmó que más allá de la opinión de Larry Rubin, la reforma de nacionalidad única es una decisión soberana de México, por lo que le parece un exceso de su parte.

Asimismo, Citlalli Hernández reiteró que el planteamiento de la reforma no limita el derecho de una persona a ser electo, sólo busca que quien busque un cargo tenga una sola nacionalidad.

Citlalli Hernández recuerda a Larry Rubin el respeto a la autodeterminación de México (Captura de pantalla)

Hasta el momento, Larry Rubin no ha dado nueva respuesta a Citlalli Hernández ni a la nueva explicación sobre la reforma de nacionalidad única.