Ariadna Montiel aseguró que Morena frenará las candidaturas de aspirantes con “vínculos inconfesables”.

“Con toda claridad…Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables.” Ariadna Montiel

Durante la plenaria en las Cámaras de Diputados y Senadores, la dirigente nacional de Morena resaltó que no aceptarán que nadie ponga en riesgo la viabilidad del movimiento.

Morena no aceptará candidatos con “vínculos inconfesables”

Ariadna Montiel aseguró que Morena no aceptará tener candidatos con “vínculos inconfesables” para las elecciones de 2027 y 2030 ni a nadie que ponga en riesgo la viabilidad del movimiento.

Por ello, resaltó que, aunque gane las encuestas, no se apoyará una candidatura de alguien con cuentas pendientes o “un pasado cuestionable”.

“Lo reiteramos…jamás vamos a aceptar a alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación” Ariadna Montiel

Asimismo, Ariadna Montiel resaltó que esta directriz no solo aplicará para candidatos, sino para todo aquel que pueda poner en riesgo el movimiento de transformación.

La dirigente nacional de Morena también resaltó la responsabilidad de los militantes en mantener el movimiento y los llamó a actuar con probidad y honestidad.

Asimismo, los instó a trabajar todos los días en territorio y respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel también aprovechó para agradecer “la lealtad que le tienen a nuestra presidenta, que en los hechos representa no dejarla sola” y reiteró el trabajo de Sheinbaum en la defensa de la patria.