Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, fue cuestionada sobre los requisitos que tendrían que tener los candidatos a la gubernatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sinaloa.

La mandataria aclaró que la honradez y el que no existan antecedentes de corrupción ni con delincuencia organizada son esenciales, aunque no solo para Sinaloa, sino en cualquier estado.

Claudia Sheinbaum habla de la gubernatura en Sinaloa; pide a Morena candidatos honestos y sin antecedentes

Claudia Sheinbaum al ser militante de Morena, extendió una petición para este momento en que el movimiento está revelando a los coordinadores en defensa de la 4T, rumbo a las elecciones 2027.

Y es que hoy 26 de agosto de 2026, Sinaloa revelará quiénes serán sus coordinadores, mismos que serán precandidatos a la gubernatura del estado.

Ante ello, Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia del pueblo que Sinaloa deberá de tener candidatos honestos y que no hayan tenido vínculos con la delincuencia organizada ni corrupción.

Sin embargo, la presidenta subrayó que esta petición no solo aplica para Sinaloa, sino para los estados que tendrán elecciones en 2027 y los que los partidos tiene, por ejemplo los filtros que Morena estableció para sus candidatos.

“Debe ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido algún acto de corrupción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que los coordinadores no son elegidos ni por ella ni por Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, sino “por la gente” mediante encuestas.