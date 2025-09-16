Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no logró amparos y podrá ser detenido cuando sea extraditado a México; los detalles.

De acuerdo con la información, la noche del pasado viernes 12 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena fue detenido en un operativo en Paraguay tras meses de estar prófugo de la justicia.

Dado que fue detenido en territorio extranjero, se espera que Paraguay extradite a Hernán Bermúdez Requena para enfrentar la justicia en México y podrá ser posible ya que no ha logrado ampararse.

Detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay (@GabSeguridadMX)

Rechazan amparo a Hernán Bermúdez y podrá ser detenido en México

Un juez federal le negó el amparo definitivo a Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora y ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, por lo que podrá ser detenido en México cuando sea extraditado.

A Hernán Bermúdez Requena se le había otorgado un amparo que bloqueó las órdenes de captura en México al argumentar privación de la libertad, incomunicación y posible tortura.

Sin embargo, el juez federal negó una suspensión definitiva a las órdenes de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, por lo que podrá ser detenido cuando sea extraditado a México.

Por otro lado, el juzgado Primero de Distrito en Tabasco también negó el amparo para detener la orden de cateo y aseguramiento de los inmuebles de Hernán Bermúdez Requena.

Hernán Bermúdez Requena (Especial)

Niegan amparo a Hernán Bermúdez por esta razón; podrá ser detenido en México

El juez Alfonso Javier Flores Padilla negó la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena luego de que este no terminará los trámites de la demanda.

Según la información, el juez le solicitó a Hernán Bermúdez Requena que ratificara el nombre de las personas que señalaba como responsable de lo que se le acusaba, pero al estar prófugo de la justicia no lo hizo.

Dado que no hizo las declaraciones correspondientes, además de que tenía una ficha de búsqueda por parte de Interpol, el juez Alfonso Javier Flores Padilla dio por concluido la demanda del amparo.