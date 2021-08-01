Helena fue atacada con ácido; diputada ofrece recompensa para atrapar al culpable (VIDEO)

Hace dos años, Ana Helena, una mujer mexicana, sufrió un ataque con ácido que le cambió la vida para siempre.

Ana Helena iba caminando por la calle; regresaba a su casa luego de su jornada laboral, cuando una mujer se acercó ofreciéndole gelatinas.

Ana Helena se detuvo para atender a la supuesta “vendedora de gelatinas”, quien aprovechó la atención para arrojarle ácido, provocándole severas quemaduras en el rostro y el cuerpo ; además de quitarle la vista del ojo derecho.

Ana Helena cuenta el ataque con ácido y pide justicia

Fue por medio de un video que se ha popularizado en redes sociales, que Ana Helena narró como sucedieron los hechos.

Además, explicó que la mujer que le arrojó el ácido y su acompañante están impunes , al igual que la persona que los envió.

“Esta mujer se acercó a mí con el pretexto de vender gelatinas. Nunca me imaginé que en el momento en el que yo me iba a detener a atenderla mi vida iba a cambiar para siempre” Ana Helena

En el video difundido se puede ver el momento en que Helena fue atacada; captado por unas cámaras de seguridad.

“Ellos, porque eran dos, alguien los envió y ella sin más decidió lanzarme ácido en la cara, quemándome severamente el rostro, el cuerpo y quitándome la vista del ojo derecho, y mi vida tal cual la conocía” Ana Helena

Finalmente, la mujer explica que por falta de justicia, tuvo que dejar su país; lo que la ha alejado de su familia y amigos.

“La persona que realmente atento contra mi persona está suelta. Ayúdame a dar con ella, para que pague lo que hizo y, sobre todo, que el verdadero culpable salga a la luz” Ana Helena

Diputada Alessandra Rojo apoya a Helena y ofrece recompensa a quien proporcione información

Por medio de sus redes sociales, la diputada local de la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, se sumo a los llamados de justicia para Helena.

En un video, Alessandra Rojo inició expresando la valentía de Helena, y lo que la impulsa a continuar luchando.

“Annie cambio mi vida para siempre. Su fuerza, la valentía con la que enfrentó lo que le pasó me inspira todos los días a luchar por nosotras”. Alessandra Rojo

Posteriormente, la diputada aseguró que los agresores fueron enviados por alguien más; probablemente a cambio de dinero.

La diputada Alessandra Rojo no dudó en expresarse directamente hacia tal persona, asegurándole que la van a encontrar y a hacer justicia para el caso de la mujer atacada.

“Esta persona también conoce al sujeto que la mandó y le pagó por hacerle esto a Ana Helena. Que nosotras si sabemos quién eres. Que nosotras sabemos que vas por el mundo creyendo que tienes impunidad y que no vas a pagar por lo que hiciste, pero la vamos a encontrar y nos va a dar información sobre ti, y vas a pagar por lo que le hiciste a Ana Helena” Alessandra Rojo

Finalmente, la diputada pidió la ayuda de todos los usuarios para que difundieran el video.

Además, ofreció una recompensa económica para todo aquel que proporcione información.

“Hoy les pido por favor, que muevan este video, que muevan esta imagen, por cada rincón del mundo. Si tienes información contáctame a mí teléfono, a mis redes sociales, a mi correo. Yo voy a recompensar económicamente a la persona que me de información sobre ella” Alessandra Rojo