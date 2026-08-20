Amazon Prime Video sorprendió a los aficionados al futbol al anunciar que transmitirá los partidos de la Selección Mexicana durante los próximos cuatro años.

El acuerdo contempla encuentros amistosos, compromisos de Concacaf y la clasificatoria rumbo al Mundial durante los próximos cuatro años.

La nueva etapa para el streaming de Amazon Prime Video comenzará el 26 de septiembre, cuando la plataforma transmita el partido amistoso entre México y Colombia; con ello, Amazon se suma a las opciones para seguir los encuentros del combinado nacional.

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