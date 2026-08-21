La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que logró la sentencia de Marco Antonio, quien participó en el ataque con ácido clorhídrico contra Ana Helena Saldaña, ocurrido en noviembre de 2018.

Marco Antonio fue sentenciado a 33 años y cuatro meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una mujer igual enfrenta cargos por el caso de Ana Elena Saldaña y permanece en prisión preventiva.

Fiscalía de CDMX logra sentencia contra Marco Antonio por atacar con ácido clorhídrico a Ana Helena Saldaña

Tras casi ocho años del ataque, la Fiscalía de CDMX logró una sentencia condenatoria para Marco Antonio, uno de los autores materiales del intento de feminicidio contra Ana Helena Saldaña.

Sentencian a Marco Antonio por atacar con ácido clorhídrico a Ana Elena Saldaña (Captura de pantalla)

El caso de Ana Helena Saldaña se remonta al 12 de noviembre de 2018, cuando la joven, de entonces 23 años de edad, se dirigía a su domicilio en la colonia Militar Marte y fue atacada con ácido clorhídrico.

Cuando ella se disponía a abrir la puerta, dos sujetos se le acercaron con el pretexto de venderle gelatinas. Ana Helena Saldaña rechazó la oferta, pero Marco Antonio sostuvo la puerta y una mujer le lanzó ácido en el rostro.

El ataque provocó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo de Ana Helena; entre ellas, cara, cuero cabelludo, pecho, brazo y una pierna. La joven perdió por completo la visión del ojo derecho.

La investigación señala que el ataque habría sido ordenado por la expareja de Ana Helena Saldaña, identificado como Óscar “N”. Marco Antonio y Karla solo habrían sido los autores materiales del crimen.

Por el caso de Ana Helena Saldaña, Karla “N” permanece en prisión preventiva y enfrenta un proceso en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el que ya fue sentenciado Marco Antonio.