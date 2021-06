María Elena Ríos: A casi 2 años del ataque con ácido, su quinto agresor sigue libre

México.- La saxofonista María Elena Ríos acusó y lamentó que su quinto agresor sigue libre, por lo que la justicia por el ataque con ácido en su contra podría estar lejana a casi 2 años.

A través de Twitter, María Elena Ríos dijo que tras el intento de feminicidio en su contra, considera que la justicia está lejos.

Además, expresó que le decepciona que el nuevo fiscal de Oaxaca , Arturo Peimbert, no le ha informado nada de su caso, a pesar de que lo ha exigido públicamente.

La saxofonista María Elena Ríos recordó que desde el ataque el 9 de septiembre de 2019 , su vida es otra con cicatrices físicas y emocionales.

Sin embargo, destacó que el acompañamiento de su familia, mujeres y colectivos la han respaldado aunque la impunidad es lo que la priva de recuperarse por completo.

La artista oaxaqueña señaló a “El Junior” como su quinto agresor e hijo del exdiputado priísta, Juan Vera Carrizal , como el segundo autor intelectual de su ataque junto con su padre.

“#ElJuniorSigueLibre si, el quinto implicado en el intento de feminicidio del que fui víctima porque Rubén Vasconcelos lo permitió, y Arturo Peimbert no lo ha detenido. ¿Hasta cuándo este asco de corrupción en Oaxaca? Santiago Nieto no se me olvida tu teatro de los 503. Mentirosos”.

María Elena Ríos