La tarde de este jueves 20 de agosto, el internet de Telmex vuelve a presentar problemas de conexión.

En la plataforma Downdetector cientos de usuarios han reportado dificultades por segundo día consecutivo para usar el WiFi, el internet de banda ancha e inalámbrico.

Pese a que las fallas en Telmex se mantienen, la compañía no ha informado los motivos que hay detrás de las intermitencias que existen en sus servicios.

Caída Telmex hoy 20 de agosto (Especial)

Caída de internet de Telmex hoy 20 de agosto provoca molestia de clientes

Los problemas de conexión que tiene Telmex hoy han provocado molestia entre sus clientes especialmente porque han visto interrumpidas sus actividades cotidianas.

Cabe señalar que los estados que más se han visto afectados por las interrupción del internet de Telmex son:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Guadalajara

CDMX

San Luis Potosí

Chiapas

Nayarit

Yucatán

Telmex (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Muchos usuarios están inconformes con el internet de Telmex, el cual ha registrado diversas fallas durante lo que va del mes de agosto.

Según el testimonio de algunas personas en redes, durante más de 4 días se han quedado sin el servicio y no han tenido ninguna solución por parte de la compañía pese a reportes.

Dicha situación ha provocado que los clientes de Telmex amenacen en redes con cambiarse de empresa de internet y que etiqueten a Profeco para lograr una solución a su problema.