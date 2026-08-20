Localizan en Iztapalapa la camioneta que siguió a Vanessa Huppenkothen

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la localización de la camioneta Toyota roja que habría seguido a la periodista deportiva Vanessa Huppenkothen en Iztapalapa, tras el incidente registrado el 19 de agosto de 2026.

El vehículo fue decomisado en la colonia Tepalcates y su conductor puesto a disposición de un juez cívico, aunque no por el presunto seguimiento, sino por escándalo en la vía pública.

La SSC aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer el caso, mientras Vanessa Huppenkothen no se ha pronunciado sobre el hallazgo.

SSC localiza la camioneta que siguió a Vanessa Huppenkothen

La SSC confirmó que localizaron la presunta camioneta que siguió a Vanessa Huppenkothen en Calzada Ignacio Zaragoza, en la esquina con Guadalupe Victoria, alcaldía Iztapalapa.

Mediante un mensaje en redes sociales, la SSC informó que tras la denuncia hecha en redes sociales por Vanessa Huppenkothen, localizaron la camioneta en la colonia Tepalcates.

La dependencia añadió que el conductor fue puesto a disposición de un juez Cívico, sin embargo, no por el presunto seguimiento a Vanessa Huppenkothen en Avenida Ejército Nacional.

De acuerdo con lo señalado por la SSC, el conductor habría hecho escándalo en la vía pública y medios apuntaron que negó estar involucrado en lo ocurrido con Vanessa Huppenkothen.

De momento, la SSC no dio mayor información sobre el conductor y si quedará detenido, aunque aseguró que continuarán las averiguaciones sobre el incidente con Vanessa Huppenkothen.