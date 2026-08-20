La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que ya realiza acciones para localizar una unidad presuntamente de montachoques, involucrada en el seguimiento de Vanessa Huppenkothen, luego de que el caso fuera difundido en redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, el vehículo fue identificado a partir del registro de sus placas de circulación, por lo que personal de la SSC de CDMX comenzó con las labores de búsqueda y localización correspondientes luego de que Vanessa Huppenkothen lo difundiera en sus redes sociales.

SSC de CDMX busca a montachoques que acosó a Vanessa Huppenkothen (@SSC_CDMX)

SSC analiza video del presunto seguimiento a Vanessa Huppenkothen

El anuncio de la SSC CDMX ocurre después de que Vanessa Huppenkothen transmitiera en vivo un momento de tensión mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan, en CDMX, en donde la periodista deportiva mostró desde su vehículo una camioneta que aparentemente intentaba cerrarle el paso.

El episodio generó preocupación entre usuarios de redes sociales y fue relacionado con un posible intento de montachoques hacia Vanessa Huppenkothen; sin embargo, hasta ese momento no existía confirmación oficial de que se tratara de este tipo de delito.

SSC de CDMX busca a montachoques que acosó a Vanessa Huppenkothen (@SSC_CDMX)

La SSC señaló que actualmente analiza las imágenes difundidas para identificar plenamente la unidad del supuesto montachoques que habría acosado a Vanessa Huppenkothen y a las personas que viajaban en ella.

La dependencia indicó que estas acciones tienen como objetivo esclarecer lo ocurrido y determinar, en caso de que corresponda, las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

Hasta ahora, la autoridad no ha informado públicamente si existen personas detenidas por este caso, y la investigación continúa con el análisis del material audiovisual y los datos obtenidos mediante las placas del vehículo que logró exhibir Vanessa Huppenkothen mientras vivía momentos de tensión en las calles de CDMX.