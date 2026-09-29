Geraldine Ponce prometió mantener la unidad en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras la designación de Jasmine Bugarín como coordinadora del partido en Nayarit.

“Como siempre lo he dicho, vamos a mantener la unidad y vamos a fortalecer desde donde nos encontremos”. Geraldine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic

Aunque la alcaldesa con licencia de Tepic mencionó que las encuestas de los últimos meses le eran favorables, destacó que reconoce la designación de la diputada del Partido Verde.

Por su parte, Jasmine Bugarín también hizo un llamado a cerrar filas y reconoció a quienes participaron en el proceso, en especial a Héctor Santana, quien ganó la encuesta pero cedió su lugar por cuestión de género.

Morena elige a Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit (Morena)

Geraldine Ponce reitera respaldo a Claudia Sheinbaum y a la 4T

En entrevista con medios, Geraldine Ponce afirmó no tener problema con que una política proveniente del Partido Verde asuma una coordinación en Morena, pues aseguró que “todos tienen una posibilidad”.

Además, señaló que respeta la definición y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en las elecciones 2027.

Cuestionada por su futuro político, Geraldine Ponce aseguró que continuará trabajando “desde la trinchera en que nos encontremos” para “seguir haciendo grande a nuestro estado”.

¿Quién es Geraldine Ponce? (Redes sociales)

Jasmine Bugarín llama a la unidad de Morena tras ganar coordinación en Nayarit

Luego de su nombramiento, Jasmine Bugarín expresó su reconocimiento a sus compañeros Elizabeth López Blanco, Geraldine Ponce, Pavel Jarero, Jorge Ortiz, y en especial a Héctor Santana, quien ganó la encuesta.

“Quiero agradecer a mi amigo de años, a quien reconozco su trayectoria, su valentía y hoy, la disposición de seguir caminando juntos” Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

Además, afirmó que haber sido elegida representa el mayor honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad.;“A la gente de Nayarit les digo: gracias, no les voy a fallar”, subrayó.