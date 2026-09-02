Leonardo Lomelí responde a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su llamado a un “esfuerzo de austeridad republicana” para abrir más lugares en la UNAM: “Hay un límite”.

Durante la conferencia matutina del 2 de septiembre, Claudia Sheinbaum reiteró su petición a la UNAM para abrir más lugares y que se recorte recursos de la parte administrativa para invertirla en los estudiantes.

El rector de la UNAM destaca que se abrieron 2 mil 024 lugares tras el examen de control, con la intención de que estudiantes puedan acceder a una de las licenciaturas disponibles en el ciclo escolar 2026-2027.

Leonardo Lomelí responde a Sheinbaum tras su petición de más lugares en la UNAM

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, respondió contundentemente a la petición de Claudia Sheinbaum para permitir que más jóvenes ingresen a la institución.

“Lo ha abierto (más lugares para nuevo ingreso) pero hay un límite al final, porque se necesitan crear más salones, se pagar más maestros, se necesita equipar más laboratorios” Leonardo Lomelí

La @UNAM_MX no puede enfrentar sola todo el déficit de educación superior de la República”: rector Leonardo Lomelí responde a Claudia Sheinbaum



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Leonardo Lomelí explicó que la UNAM ha abierto más espacios en sus facultades, pero al final todo tiene un límite, ya que abrir más espacios provocaría que se construyeran nuevas instalaciones y aumentar el salario de los profesores.

El rector expresó que se recortó el presupuesto a la UNAM, al igual que a otras instituciones y aun así se aumentó el número de estudiantes de nuevo ingreso.

Rector asegura que se amplió la matrícula de la UNAM

Leonardo Lomelí asistió al segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a su salida aseguró que la UNAM aumentó su matrícula.

Explicó que la UNAM lanzó una nueva convocatoria para que estudiantes puedan ingresar a 2 mil lugares en diversos espacios de sus facultades.

Los estudiantes que no fueron aceptados tras el examen de control en la UNAM podrán ingresar a otros de los espacios vacantes para ingreso por concurso de selección.

A partir del 31 de agosto se habilitó el registro para aspirantes, quienes pueden seleccionar tres opciones de las licenciaturas disponibles y se le asignará un lugar según el número de aciertos acreditados.

La UNAM abrió 2 mil 024 lugares en 66 distintos programas de licenciatura a los 16 mil 543 aspirantes que no fueron admitidos en la UNAM.