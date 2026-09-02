José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tecmol”, salió de un ataúd durante una batalla de “farmear aura”.

El empresario y político, militante del PVEM, participó en el parque Luis Donaldo Colosio de Ciudad Valles de San Luis Potosí, realizando la dinámica juvenil que se ha viralizado.

José Luis Romero Calzada, “El Tecmol” compite en batalla de “farmear aura” y desata críticas en redes

Vía redes, se ha difundido un video en el que aparece José Luis Romero Calzada, “El Tecmol durante una batalla de ”farmear aura".

En las imágenes que circulan se ve cómo de un féretro sale el actual militante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mientras es alentado por un presentador.

José Luis Romero Calzada, “El Tecmol”, sale de un ataúd durante batalla de “farmear aura” (Captura de video)

Tras salir del ataúd, José Luis Romero Calzada, “El Tecmol” realiza los movimientos de “farmear aura” y hasta lanza flores al público que celebra sus gestos.

La grabación ha generado críticas en redes, por las acciones del político que busca contender en las elecciones 2027 para ser el próximo alcalde de Ciudad Valles.

No es la primera vez que José Luis Romero Calzada se encuentra en el centro de la polémica.

El empresario ha sido señalado por tener una estrategia de proselitismo político basado en la viralidad de las redes sociales.

Prueba de ello sería su participación en una batalla de “farmear aura”, práctica que se ha popularizado en las más recientes semanas.

De igual manera “El Tecmol”, quien buscó la gubernatura de San Luis Potosí en 2021, generó controversia por bailar un striptease en un evento de campaña.

En 2018, durante su campaña como diputado federal, publicaría un video donde bailaba y besa a una burra en la comunidad de El Rosario, municipio de Villa de Reyes.