Durante un evento en el estado de Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene “las puertas abiertas” para todos los jóvenes.

“Si hay un estudiante rechazado de ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum hizo énfasis en que la Rosario Castellanos recibe a todos aquellos que realizaron el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pero no obtuvieron un lugar.

Universidad Rosario Castellanos tiene “las puertas abiertas” para todos tras examen UNAM: Sheinbaum

Tras la gran cantidad de aspirantesno seleccionados por la UNAM, la presidenta Sheinbaum anunció que la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene “las puertas abiertas” para todos los jóvenes.

Sheinbaum asegura que la Universidad Rosario Castellanos tiene “las puertas abiertas” para jóvenes (Cuartoscuro / Presidencia)

Claudia Sheinbaum se dijo convencida de que todos los jóvenes que deseen cursar estudios superiores deben tener la oportunidad de hacerlo y aseguró que todos los rechazados serán bien recibidos en la UNRC.

Sheinbaum instruyó a Mario Delgado a trabajar coordinadamente con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con el fin de asegurar que ningún estudiante se quede sin escuela tras realizar dicho examen.

“Ya le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también con otras universidades para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela sino que puedan seguir estudiando”. Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio luego de que la UNAM confirmara las irregularidades en el examen de admisión 2026 y anunciara la prueba de control.