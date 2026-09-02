La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la apertura de 2 mil 24 nuevos lugares en la UNAM para aspirantes que no fueron seleccionados en la carrera de su primera elección y planteó que el esfuerzo para ampliar la matrícula universitaria debe ir más allá de esta institución.

Durante la Mañanera del Pueblo del 2 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno solicitará a la Universidad Nacional información sobre las entidades donde existe una mayor demanda de jóvenes que buscan ingresar a la educación superior.

Sheinbaum busca más opciones fuera de la UNAM y el IPN

La mandataria explicó que conocer dónde se concentra la demanda permitirá abrir nuevos espacios universitarios y construir más universidades en las zonas donde sean necesarios.

Con ello, el gobierno federal de Sheinbaum busca que los jóvenes tengan alternativas para continuar sus estudios, incluso cuando no logren obtener un lugar en instituciones altamente demandadas como la UNAM o el IPN

“Lo importante es que haya suficientes espacios para la educación superior. Que ningún joven que desee estudiar la educación superior, alguna institución como el polítécnico, el Tecnológico Nacional de México y toda las distintas opciones de educación superio, se quede sin hacerlo.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum también consideró que la UNAM puede realizar un esfuerzo adicional de austeridad republicana en materia administrativa para destinar mayores recursos a la apertura de espacios para estudiantes.

La presidenta agradeció a la UNAM por ampliar su oferta para los aspirantes no seleccionados, pues la universidad abrió 2 mil 24 lugares distribuidos en 66 programas de licenciatura para más de 16 mil jóvenes que no obtuvieron un lugar en la opción que eligieron inicialmente.

La propuesta de Sheinbaum apunta así a una estrategia más amplia: incrementar la oferta de educación superior en México y acercar universidades a los jóvenes que actualmente enfrentan una fuerte competencia por un lugar en la UNAM o el IPN.