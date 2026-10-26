Claudia Sheinbaum informó que las negociaciones para renovar el T-MEC con Estados Unidos registran un progreso significativo, aunque todavía quedan aspectos pendientes por resolver.

“Hay que esperar todavía. Vamos muy avanzados, pero todavía falta” Claudia Sheinbaum

Aunque la resolución de tensiones arancelarias muestra un avance significativo, Claudia Sheinbaum pidió calma luego de que aún se sigue dialogando y no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

Esto luego de que Donald Trump declaró que ambos países se encuentran cerca de destrabar las tensiones comerciales, especialmente en lo referente a los aranceles del acero y el sector automotriz.

Claudia Sheinbaum pide calma sobre las negociaciones sobre el T-MEC con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 26 de octubre que las negociaciones para la revisión y actualización del T-MEC avanzan de manera favorable con Estados Unidos.

Aunque enfatizó que aún no se ha alcanzado un acuerdo final cerrado y hay que seguir dialogando con Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum pidió calma pues, aunque van muy avanzadas las negociaciones, no se ha concretado nada.

Destacó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard sigue trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos y el Departamento de Comercio de dicho país.

Al ser cuestionada sobre si habría una fecha en la que ya se tenga una respuesta concreta del T-MEC, Claudia Sheinbaum dejó en claro que siguen dialogando porque no todo se ha concretado.

Claudia Sheinbaum evitó entrar en detalles sobre cuáles son los puntos en los que se está trabajando y se limitó a expresar que se está cerca de un acuerdo con el T-MEC.

“Seguimos trabajando, dialogando. El secretario de economía pues está trabajando muy de cerca con el área de tratados comerciales de Estados Unidos USR y con el departamento de comercio, pero estamos todavía eh pues trabajando. Aún no llegamos a un acuerdo, estamos muy cerca, pero aún no llegamos al acuerdo” Claudia Sheinbaum

Esto es lo que se sabe sobre las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos

Cabe recordar que por el momento el T-MEC se mantiene vigente. Respecto a su renovación, México y Canadá propusieron extender la vigencia por 16 años adicionales, mientras que Estados Unidos planteó 10 años con revisiones anuales.

La prioridad del gobierno mexicano es reducir al mínimo los gravámenes en los sectores automotriz, del acero y del aluminio, así como prevenir la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Las mesas de trabajo están lideradas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en coordinación directa con el Departamento de Comercio y las autoridades comerciales de Estados Unidos (USTR).

Estados Unidos fijó la recepción de comentarios públicos hasta el 12 de enero del 2027, mientras que México prepara su proceso de consulta interna para inicios del próximo año.