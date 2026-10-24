La congresista María Elvira Salazar pidió a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, que presione al gobierno de México para que deje de contratar médicos cubanos.

María Elvira Salazar acusó que “México está rompiendo las reglas” del T-MEC, pues su programa de contratación de médicos cubanos sería una forma de trabajo forzado, lo que va contra el tratado.

Congresista acusa a México de romper reglas del T-MEC por programa de médicos cubanos

A través de redes, la congresista María Elvira Salazar acusó a México de romper reglas del T-MEC al permitir que Cuba se beneficie de las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

México está rompiendo las reglas y ayudando a La Habana a lucrarse con el trabajo forzoso. María Elvira Salazar, congresista republicana de Estados Unidos

“México está rompiendo las reglas”: congresista exige a Jamieson Greer hacer cumplir el T-MEC (Captura de pantalla)

Asimismo, la congresista informó sobre el envío de una carta a Jamieson Greer para revisar el caso de los médicos cubanos y hacer que México cumpla las disposiciones previstas en el T-MEC.

En el documento enviado, la congresista resaltó que los médicos cubanos solo perciben el 5% de lo que les pagan en México, el resto sería retenido por el gobierno de Cuba.

María Elvira Salazar detalló que la retención de su salario, la restricción de movimiento y la separación de sus familias, serían formas de explotación laboral, que rompe las reglas del T-MEC.

Salazar argumentó que el capítulo laboral del T-MEC contempla compromisos para combatir el trabajo forzado. Por ello, solicitó a Greer informar a México sobre sus objeciones y pedir que se desmantele el programa de contratación.

De cara a la revisión del T-MEC, la congresista propuso que México pague directamente a los médicos, en lugar de canalizar los recursos mediante las autoridades cubanas.