La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos avanzan en las conversaciones para alcanzar un acuerdo en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con especial atención a los aranceles que afectan a las industrias del acero, el aluminio y los automóviles.

“México va bien, sobre el tratado. Ya que esté el secretario Ebrard, ya si quieren platicamos. Ya he estado platicando mucho que hay conversaciones y, pues, lo que buscamos es encontrar el punto en donde, sobre todo, los aranceles que tenemos hoy de acero, aluminio y automóviles, (coincidan) con el punto en donde coincidamos Estados Unidos y nosotros. Y, pues, nos vamos acercando, que es lo más importante” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 22 de octubre de 2026, la mandataria señaló que las negociaciones continúan y que ambos países buscan encontrar puntos de coincidencia para atender las tarifas comerciales vigentes.

Sheinbaum indicó que, una vez que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esté disponible para abordar el tema, se podrán ofrecer más detalles sobre los avances de las negociaciones.

Aranceles al acero, aluminio y automóviles, clave en las negociaciones del T-MEC

Uno de los principales objetivos de las conversaciones entre México y Estados Unidos es encontrar puntos de acuerdo sobre los aranceles que afectan a sectores estratégicos de la economía, entre ellos el acero, el aluminio y la industria automotriz.

El entendimiento busca acercar las posiciones de ambos gobiernos en materia comercial y atender las condiciones que enfrentan estas industrias en la región de América del Norte.

La presidenta señaló que las conversaciones continúan y expresó confianza en que los dos países puedan avanzar hacia una solución.

Asimismo, en declaraciones anteriores, Sheinbaum ha sostenido que la relación bilateral debe basarse en la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación.

Sheinbaum destaca la inversión y los programas sociales en México

Además de referirse a las negociaciones del T-MEC, la presidenta destacó la importancia de la inversión pública, la participación del sector privado y los programas sociales para impulsar la economía y el bienestar de la población.

Sheinbaum afirmó que la colaboración entre el Gobierno, la sociedad y las empresas contribuye a generar confianza y favorecer las inversiones en el país.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos, y eso, pues, nos ayuda a generar inversiones y, al mismo tiempo, la distribución de la riqueza con los programas de bienestar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también pidió considerar el contexto internacional para valorar los esfuerzos que, afirmó, realizan el Gobierno federal, la sociedad y el sector empresarial.