Donald Trump aseguró que las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo comercial tanto con México como con Canadá, ya están muy avanzadas.

Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con México (…) lo mismo pasa con Canadá. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Así lo señaló ante medios de comunicación al referir que, de manera preliminar, se puede aseverar que los acuerdos comerciales con México y Canadá serán muy buenos para los intereses de Estados Unidos.

Cabe destacar que los dichos de Donald Trump coinciden con lo declarado previamente por Claudia Sheinbaum, quien ya había resaltado que están “muy cerca” de un trato con Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump sobre el T-MEC (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Trump asegura que Estados Unidos está cerca de cerrar acuerdos comerciales con México y Canadá

Tras la negativa de su gobierno para continuar con el T-MEC, el presidente Donald Trump aseveró que Estados Unidos está cerca de cerrar acuerdos comerciales con México y Canadá.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Casa Blanca, el presidente afirmó que las negociaciones comerciales avanzan con firmeza en ambos casos.

Será un muy buen acuerdo, ojalá también lo sea para ellos, pero va a ser un buen acuerdo para nosotros o no lo haremos. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Sin ahondar en detalles sobre los puntos que se están incluyendo en los nuevos tratos, Trump aseveró que de entrada se tratará de un acuerdo de beneficio para Estados Unidos.

Incluso, deseó que los términos que se establezcan también representen beneficios tanto para México como para Canadá, pero advirtió que Estados Unidos tiene “todas las cartas”.

Sobre ello, Trump dijo lamentar la posición dominante que tienen en las negociaciones, pero insistió en presumir que cuentan con la voz cantante de cara a los nuevos acuerdos.

Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC (EFE)

Sheinbaum ya había hablado de avances en negociaciones con Estados Unidos

Los dichos de Trump sobre el acuerdo comercial con México y Estados Unidos coinciden con declaraciones previas de Claudia Sheinbaum, quien afirmó que están “muy cerca” de un nuevo trato.

Días atrás, la presidenta remarcó que aún hay diversos temas pendientes, como el relacionado con una reducción de los aranceles que pesan sobre el acero, el aluminio y los vehículos.

Señaló que hay preocupaciones de la industria automotriz nacional por la tarifa del 25%, ante la cual se impulsa una estrategia firme en las mesas de diálogo.

Se debe resaltar que en las negaciones, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum decidió suspender temporalmente el arancel aplicable a la importación de componentes de automóviles.