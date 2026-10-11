Tras las recientes disputas internas sobre la selección de coordinadores para los comicios del 2027, Alfonso Durazo envió un mensaje conciliador a los miembros inconformes de Morena durante una reunión del Consejo Nacional.

El gobernador de Sonora afirmó que el partido político resulta sumamente generoso con sus integrantes y les otorga oportunidades excepcionales que superan cualquier expectativa individual.

“Les digo por experiencia propia que en política no hay línea recta, hay mucho futuro político después de una aspiración política insatisfecha” Alfonso Durazo

Asimismo, el mandatario estatal compartió su propia trayectoria como prueba viviente de este beneficio, recordando su transición desde el gabinete federal de seguridad hasta su cargo actual.

Alfonso Durazo envía un mensaje a los inconformes en Morena y les asegura que “hay mucho futuro político”

Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, asumió una postura de unidad, conciliación y autocrítica ante las inconformidades internas surgidas por la selección de coordinadores rumbo a las elecciones 2027.

Afirmó que la unidad del movimiento no surge de evitar las emociones o las fricciones, sino de procesarlas, dialogarlas y seguir caminando juntos con serenidad tras haber competido.

“Nuestro movimiento ha aprendido que la unidad no surge de evitarlas (las emociones), sino de procesarlas, dialogarlas y seguir caminando juntos con serenidad después de haber competido” Alfonso Durazo

Subrayó que “en Morena nadie sobra” y que debe integrarse a todos los aspirantes que no resultaron favorecidos y a sus equipos de trabajo rumbo a las elecciones 2027.

“En Morena nadie sobra, en Morena nadie debe quedar fuera, caben primeramente los aspirantes que no resultaron designados” Alfonso Durazo

Recordó a los participantes desfavorecidos que “en política no hay línea recta” y que “hay mucho futuro político después de una aspiración política insatisfecha”.

“Quienes participaron y no ganaron, no deben ser vistos únicamente a través de un resultado desfavorable. Cada una, cada uno aportó organización, experiencia, trabajo territorial y cercanía con la gente y todo eso permanece y cuenta” Alfonso Durazo

Calificó al movimiento como “extremadamente generoso”, poniendo como ejemplo su propia trayectoria al llegar a la gubernatura tras desempeñarse como secretario de Seguridad.

“El movimiento es extremadamente generoso y con frecuencia nos da más de lo que merecemos” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo resaltó que el valor de cada participante no debe medirse únicamente a través de un resultado electoral adverso, ya que la organización, experiencia y cercanía con la gente que aportaron permanecen en el movimiento.

“Yo soy un claro ejemplo de ello... y estoy hablándoles como gobernador gracias a la generosidad del movimiento” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo aseguró que no todos los que ganan le sirven al movimiento

Aunque defendió las encuestas como herramienta para identificar liderazgos con arraigo, Alfonso Durazo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la evaluación política de los perfiles.

Expresó que “no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación” y cuestionó a quienes pagan medios para inflar ficticiamente su preferencia, advirtiendo que ganar de esa forma no le sirve al proyecto.

Alfonso Durazo explicó que existen casos donde quienes “arrasan en las encuestas” lo hacen mediante un potencial electoral derivado de un “incentivo no deseado y por ello perverso”.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad. Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello perverso” Alfonso Durazo

Criticó a los aspirantes que, en lugar de realizar trabajo territorial con la militancia de base, pagan a medios de comunicación para “incrementar ficticiamente su potencial electoral”.

Alfonso Durazo propuso que el partido no dependa únicamente de las encuestas, sino que fortalezca la evaluación y valoración política de sus cuadros para asegurar que los coordinadores seleccionados se conduzcan sin desviaciones de los principios del movimiento.