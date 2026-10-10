Gerardo Fernández Noroña presenció el choque verbal entre el expresidente Gustavo Petro y representantes del chavismo durante un evento organizado en la Ciudad de México (CDMX) por el Parrido del Trabajo (PT).

El incidente ocurrió el pasado jueves 8 de octubre durante el XXX Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, que reunió a dirigentes y organizaciones políticas de distintas partes del mundo.

Gustavo Petro protagoniza choque con diputados chavistas ante Noroña

Durante su participación en el evento en CDMX, Gustavo Petro cuestionó la situación del petróleo venezolano y la respuesta del país sudamericano ante la operación militar de Estados Unidos.

Gustavo Petro protagoniza choque con diputados chavistas ante Noroña

Petro afirmó que Donald Trump decía la verdad cuando aseguraba que Estados Unidos había obtenido el petróleo venezolano como un botín y acusó a Venezuela de no defender su recursos.

Estas declaraciones provocaron la reacción del diputado venezolano Jesús Faría, quien interrumpió al exmandatario colombiano y lo acusó de mentir, mientras le exigía que dijera la verdad.

La tensión continuó después de la intervención, cuando la dirigente chavista Tania Díaz encaró a Petro frente a Noroña y lo llamó “traidor” acusándolo de que sabía sobre la operación del presidente Trump.

El encuentro, organizado por el PT, se convirtió así en escenario de un desencuentro entre figuras de la izquierda latinoamericana, en medio de las diferencias sobre Venezuela y la intervención de Estados Unidos.