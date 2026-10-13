Grace Bonilla, creadora de contenido conocida como “Gracie Bon”, compartió una serie de fotos entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá el pasado 9 de octubre.

Las fotos desataron críticas e indignación de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la decisión de realizar “una sesión fotográfica” en medio de la emergencia del sismo en Panamá.

Gracie Bon genera polémica por posar entre escombros tras terremoto en Panamá

El pasado domingo 11 de octubre, la influencer Gracie Bon compartió fotos “posando” entre los escombros del sismo en Panamá junto a un mensaje sobre la importancia de valorar la vida:

La realidad de mi país después del terremoto, nos toca recordar que lo material se recupera, pero la vida no tiene precio. Vivamos el presente, agradezcamos por lo que tenemos y extendamos ayuda a los que hoy lo necesitan. Gracie Bon

Fotos de Gracie Bon entre los escombros en Panamá desatan indignación en redes (graciebon)

Pese al mensaje de Gracie Bon, usuarios en redes criticaron las poses de la influencer frente a las construcciones dañadas. Su publicación se llenó de comentarios negativos.

Ante las reacciones, Gracie Bon respondió a los señalamientos negando que estuviera posando y cuestionó si las imágenes habrían sido mejor recibidas si ella no apareciera en las fotos.

Gracie Bon defendió su publicación al argumentar que buscaba mostrar la situación que atraviesa su país y dar mayor visibilidad a las afectaciones provocadas por los sismos y que nos son transmitidas en los medios.

La influencer panameña aseguró que continuaría ayudando a los damnificados y que retomaría sus actividades de apoyo, entre ellas la difusión de donaciones y asistencia para las personas afectadas.