Claudia Sheinbaum sostuvo que el desarrollo de un país no puede evaluarse únicamente a partir del crecimiento económico, al defender una visión que incorpore también la distribución de la riqueza y el bienestar de la población.

“Hay toda una corriente de pensamiento que habla de que no necesariamente debemos seguir creciendo…Más allá de que deberíamos tener un mayor crecimiento, el problema no era solo el crecimiento sino la distribución de la riqueza” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México señaló que indicadores como el Producto Interno Bruto no reflejan por sí solos las condiciones reales de vida de las personas.

En ese contexto, destacó que las políticas sociales implementadas en la Cuarta Transformación han contribuido a reducir la pobreza, incluso frente a escenarios económicos adversos como los provocados por la pandemia.

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