¿Hay clases mañana 11 de noviembre? La duda se ha generado debido a la llegada del Frente Frío número 13 que ha causado un drástico descenso de la temperatura y la SEP ya informó que pasará.

Y la respuesta es que sí hay clases mañana 11 de noviembre en la gran parte de la República mexicana, salvo en un par de estados donde la SEP y autoridades locales confirmaron la suspensión de actividades:

Puebla

Hidalgo

¿Hay clases mañana 11 de noviembre? Puebla confirma suspensión de actividades

Pese a que la llegada del Frente Frío número 13 no afectará las clases en 29 estados del país, en Puebla la Secretaría de Educación Pública (SEP) local informó que no habrá clases mañana 11 de noviembre.

A través de un comunicado, la SEP de Puebla indicó que para proteger a los estudiantes y docentes de las condiciones climatológicas adversas, se resolvió que no haya clases en estas zonas:

Sierra Norte

Sierra Nororiental

La medida fue activada por la autoridad educativa desde hoy lunes 10 de noviembre, aplica para 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles, pero se mantendrá mañana 11 de noviembre.

“El martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, las clases serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual” SEP Puebla

Cabe resaltar que hoy no hubo clases en otras zonas del estado como valles de Serdán, Atlixco, la Mixteca y en la Angelópolis, pero mañana 11 de noviembre ya se reanudan las actividades en esos puntos.

Suspensión de clases (María José Martínez / Cuartoscuro)

¿Hay clases mañana 11 de noviembre? Hidalgo también confirma que no habrá actividades

Como en el caso de Puebla, en el estado de Hidalgo la suspensión de actividades educativas inició desde hoy 10 de noviembre, pero la SEP estatal dio a conocer que mañana 11 de noviembre tampoco habrá clases.

Al respecto, la autoridad educativa del estado informó que se mantiene la suspensión de actividades escolares debido al clima que se registra en la entidad en 6 municipios:

San Bartolo Tutotepec

Tenango de Doria

Huehuetla

Zacualtipán

Tianguistengo

Molango

Se debe resaltar que este lunes no tuvieron clases los alumnos de todos los niveles en otros 28 municipios de Hidalgo, sin embargo, la cancelación solo se mantendrá mañana 11 de noviembre en los 6 de la lista.

Por otro lado, hay que referir que las autoridades educativas de Jalisco y Veracruz, comunicaron que pese a las condiciones climatológicas, no habrá suspensión de clases en sus territorios.