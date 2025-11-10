El frente frío número 13 comienza su paso por México, generando bajas temperaturas la tarde este lunes y la madrugada del martes 11 de noviembre.
Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta naranja por bajas temperaturas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta naranja para seis alcaldías de la CDMX por heladas:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
De acuerdo con la SGIRPC, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, pero se estima que la sensación térmica sea todavía menor.
Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta amarilla por bajas temperaturas
La doble alerta lanzada por la SGIRPC incluye a otras seis alcaldías de la CDMX por pronóstico de bajas temperaturas:
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Para estas alcaldías de la CDMX no se han pronosticado heladas, pero sí temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados.
Recomendaciones para habitantes de la CDMX por heladas y bajas temperaturas
A la par de las alertas se han extendido una serie de recomendaciones para los capitalinos en las próximas horas del lunes 10 y martes 11 de noviembre:
- Salir abrigado (cubriendo boca y nariz)
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger a niños, adultos de la tercera edad y embarazadas
- Resguardar a tus mascotas (no dejarlas en la intemperie)
- Usar calentadores de ser necesario
- Ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C