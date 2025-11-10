El frente frío número 13 comienza su paso por México, generando bajas temperaturas la tarde este lunes y la madrugada del martes 11 de noviembre.

Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta naranja por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta naranja para seis alcaldías de la CDMX por heladas:

  1. Álvaro Obregón
  2. Cuajimalpa
  3. Magdalena Contreras
  4. Milpa Alta
  5. Tlalpan
  6. Xochimilco

De acuerdo con la SGIRPC, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, pero se estima que la sensación térmica sea todavía menor.

Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta amarilla por bajas temperaturas

La doble alerta lanzada por la SGIRPC incluye a otras seis alcaldías de la CDMX por pronóstico de bajas temperaturas:

  1. Coyoacán
  2. Gustavo A. Madero
  3. Iztapalapa
  4. Miguel Hidalgo
  5. Tláhuac
  6. Venustiano Carranza

Para estas alcaldías de la CDMX no se han pronosticado heladas, pero sí temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados.

Recomendaciones para habitantes de la CDMX por heladas y bajas temperaturas

A la par de las alertas se han extendido una serie de recomendaciones para los capitalinos en las próximas horas del lunes 10 y martes 11 de noviembre:

  • Salir abrigado (cubriendo boca y nariz)
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Proteger a niños, adultos de la tercera edad y embarazadas
  • Resguardar a tus mascotas (no dejarlas en la intemperie)
  • Usar calentadores de ser necesario
  • Ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
Frío en CDMX
Frío en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)