El frente frío número 13 comienza su paso por México, generando bajas temperaturas la tarde este lunes y la madrugada del martes 11 de noviembre.

Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta naranja por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta naranja para seis alcaldías de la CDMX por heladas:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

De acuerdo con la SGIRPC, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, pero se estima que la sensación térmica sea todavía menor.

Las 6 alcaldías de la CDMX que están en alerta amarilla por bajas temperaturas

La doble alerta lanzada por la SGIRPC incluye a otras seis alcaldías de la CDMX por pronóstico de bajas temperaturas:

Coyoacán Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza

Para estas alcaldías de la CDMX no se han pronosticado heladas, pero sí temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados.

Recomendaciones para habitantes de la CDMX por heladas y bajas temperaturas

A la par de las alertas se han extendido una serie de recomendaciones para los capitalinos en las próximas horas del lunes 10 y martes 11 de noviembre:

Salir abrigado (cubriendo boca y nariz)

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a niños, adultos de la tercera edad y embarazadas

Resguardar a tus mascotas (no dejarlas en la intemperie)

Usar calentadores de ser necesario

Ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C