El evento Norte del Frente Frío 13 no sólo traerá bajas temperaturas, también provoca cierre de puertos en diversos estados y la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer cuáles.

Desde el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el Frente Frío 13 que cubrirá la mayor parte de México con aire de masa artíco y lluvias.

Por lo mismo, se instó a la población a tomar precauciones, como diversas capas de ropa aunado a cubrir manos y boca ante las bajas temperaturas del Frente Frío 13.

Frente Frío 13 dejará fuerte oleaje en varios estados (CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Frente frío 13 provoca cierre de puertos, anunció Semar: estos son los afectados

La Semar anunció el cierre de puertos por el Frente Frio 13, para embarcaciones menores y mayores tanto en costas del Golfo de México como del Mar Caribe:

Embarcaciones menores:

Campeche:

Seybaplaya



Champotón



Campeche



Isla del Carmen



Cayo Arcas y Yuum Kab Naab

Quintana Roo:

Puerto Juárez



Isla Mujeres



Isla Holbox



Cozumel



Playa del Carmen



Xcalac



Chetumal



Puerto Morelos

Tabasco:

Frontera



Dos Bocas



Sánchez Magallanes



Villahermosa

Tamaulipas:

Matamoros



La Pesca



Altamira



Tampico



Vicente Guerrero.

Yucatán:

Progreso



Yucalpetén



Chuburná



Celestún



Sisal



Telchac



San Felipe



Río Lagartos



Las Coloradas



El Cuyo



Dzilam de Bravo

Veracruz:

Nautla



Tecolutla



Cazones



Alvarado



Veracruz



Tuxpan



Coatzacoalcos



Tamiahua



Tonalá



Tlacotalpan

Cierre de puertos también para las embarcaciones mayores:

Campeche:

Isla del Carmen



Cayo Arcas y Yuum Kab Naab



Campeche



Seybaplaya

Tabasco:

Dos Bocas



Frontera



Sánchez Magallanes

Tamaulipas:

Matamoros



Altamira



Tampico

Progreso, Yucatán

Veracruz:

Alvarado



Tuxpan



Veracruz



Coatzacoalcos

La Comisión Nacional del Agua había explicado que aunado a las lluvias torrenciales por el Frente Frío, se espera un oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de los puertos afectados.