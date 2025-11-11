El evento Norte del Frente Frío 13 no sólo traerá bajas temperaturas, también provoca cierre de puertos en diversos estados y la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer cuáles.

Desde el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el Frente Frío 13 que cubrirá la mayor parte de México con aire de masa artíco y lluvias.

Por lo mismo, se instó a la población a tomar precauciones, como diversas capas de ropa aunado a cubrir manos y boca ante las bajas temperaturas del Frente Frío 13.

Frente Frío 13 dejará fuerte oleaje en varios estados
Frente Frío 13 dejará fuerte oleaje en varios estados (CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Frente frío 13 provoca cierre de puertos, anunció Semar: estos son los afectados

La Semar anunció el cierre de puertos por el Frente Frio 13, para embarcaciones menores y mayores tanto en costas del Golfo de México como del Mar Caribe:

Embarcaciones menores:

  • Campeche: 
    • Seybaplaya
    • Champotón
    • Campeche
    • Isla del Carmen
    • Cayo Arcas y Yuum Kab Naab
  • Quintana Roo: 
    • Puerto Juárez
    • Isla Mujeres
    • Isla Holbox
    • Cozumel
    • Playa del Carmen
    • Xcalac
    • Chetumal
    • Puerto Morelos
  • Tabasco: 
    • Frontera
    • Dos Bocas
    • Sánchez Magallanes
    • Villahermosa
  • Tamaulipas:
    • Matamoros
    • La Pesca
    • Altamira
    • Tampico
    • Vicente Guerrero.
  • Yucatán: 
    • Progreso
    • Yucalpetén
    • Chuburná
    • Celestún
    • Sisal
    • Telchac
    • San Felipe
    • Río Lagartos
    • Las Coloradas
    • El Cuyo
    • Dzilam de Bravo
  • Veracruz:
    • Nautla
    • Tecolutla
    • Cazones
    • Alvarado
    • Veracruz
    • Tuxpan
    • Coatzacoalcos
    • Tamiahua
    • Tonalá
    • Tlacotalpan
Frente frío obliga al cierre de puertos y Semar informa cuáles están suspendidos
Frente frío obliga al cierre de puertos y Semar informa cuáles están suspendidos (Michelle Rojas)

Cierre de puertos también para las embarcaciones mayores:

  • Campeche:
    • Isla del Carmen
    • Cayo Arcas y Yuum Kab Naab
    • Campeche 
    • Seybaplaya
  • Tabasco:
    • Dos Bocas
    • Frontera
    • Sánchez Magallanes 
  • Tamaulipas: 
    • Matamoros
    • Altamira
    • Tampico
  • Progreso, Yucatán 
  • Veracruz:
    • Alvarado
    • Tuxpan
    • Veracruz
    • Coatzacoalcos 

La Comisión Nacional del Agua había explicado que aunado a las lluvias torrenciales por el Frente Frío, se espera un oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de los puertos afectados.

Frente Frío 13 provoca cierre de puertos
Frente Frío 13 provoca cierre de puertos (Captura de pantalla )