El evento Norte del Frente Frío 13 no sólo traerá bajas temperaturas, también provoca cierre de puertos en diversos estados y la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer cuáles.
Desde el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el Frente Frío 13 que cubrirá la mayor parte de México con aire de masa artíco y lluvias.
Por lo mismo, se instó a la población a tomar precauciones, como diversas capas de ropa aunado a cubrir manos y boca ante las bajas temperaturas del Frente Frío 13.
Frente frío 13 provoca cierre de puertos, anunció Semar: estos son los afectados
La Semar anunció el cierre de puertos por el Frente Frio 13, para embarcaciones menores y mayores tanto en costas del Golfo de México como del Mar Caribe:
Embarcaciones menores:
- Campeche:
- Seybaplaya
- Champotón
- Campeche
- Isla del Carmen
- Cayo Arcas y Yuum Kab Naab
- Quintana Roo:
- Puerto Juárez
- Isla Mujeres
- Isla Holbox
- Cozumel
- Playa del Carmen
- Xcalac
- Chetumal
- Puerto Morelos
- Tabasco:
- Frontera
- Dos Bocas
- Sánchez Magallanes
- Villahermosa
- Tamaulipas:
- Matamoros
- La Pesca
- Altamira
- Tampico
- Vicente Guerrero.
- Yucatán:
- Progreso
- Yucalpetén
- Chuburná
- Celestún
- Sisal
- Telchac
- San Felipe
- Río Lagartos
- Las Coloradas
- El Cuyo
- Dzilam de Bravo
- Veracruz:
- Nautla
- Tecolutla
- Cazones
- Alvarado
- Veracruz
- Tuxpan
- Coatzacoalcos
- Tamiahua
- Tonalá
- Tlacotalpan
Cierre de puertos también para las embarcaciones mayores:
- Campeche:
- Isla del Carmen
- Cayo Arcas y Yuum Kab Naab
- Campeche
- Seybaplaya
- Tabasco:
- Dos Bocas
- Frontera
- Sánchez Magallanes
- Tamaulipas:
- Matamoros
- Altamira
- Tampico
- Progreso, Yucatán
- Veracruz:
- Alvarado
- Tuxpan
- Veracruz
- Coatzacoalcos
La Comisión Nacional del Agua había explicado que aunado a las lluvias torrenciales por el Frente Frío, se espera un oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de los puertos afectados.