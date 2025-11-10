La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó 4 días de descanso obligatorio en fechas próximas, por lo que sí se va a realizar el puente de noviembre 2025 que se trata del siguiente:

Viernes 14 de noviembre: Suspensión de clases con motivo de la descarga administrativa, es decir el registro de calificaciones

Sábado 15 de noviembre: fin de semana

Domingo 16 de noviembre: fin de semana

Lunes 17 de noviembre: Feriado oficial por el Día de la Revolución Mexicana que se recorrió de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo

A unas cuentas semana de qué se dé por iniciado el periodo de vacaciones de fin de año, la SEP confirmó que antes habrá 4 días de descanso obligatorio como parte del puente de noviembre 2025.

Se tratan de un fin de semana largo que durará del viernes 14 y terminará el lunes 17, en el que todos los alumnos de educación básica en escuelas públicas y privadas podrán gozar de un descanso prolongado

Preescolar

Primaria

Secundaria

No se puede dejar de lado que los 4 días de descanso que corresponden al puente de noviembre de 2025, solo aplicarán en el ámbito escolar, toda vez que los trabajadores únicamente tendrán un día feriado, el lunes 17.

Lo anterior debido a que el viernes 14 que se contempla en el mega puente de la SEP, se fijó para los estudiantes debido a que ese día los maestros realizarán la descarga administrativa mejor conocida como el registro de calificaciones.

Puente de noviembre 2025 es el último del año antes de vacaciones

Cabe destacar que el puente de noviembre 2025, en el que la SEP estableció que habrá 4 días de descanso obligatorio para alumnos de educación básica, se trata del último puente que habrá para este 2025.

Así ocurrirá debido a que a mediados de diciembre, comenzará el periodo vacacional con motivo del fin e inicio de año, cuyas fechas se tratan de las que se presentan a continuación: