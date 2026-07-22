Ismael “El Mayo” Zambada expresó su deseo de ser extraditado a México para cumplir su sentencia; Omar García Harfuch respondió si es una posibilidad.

Durante la conferencia mañanera del 22 de julio 2026 en Toluca, Estado de México, Omar García Harfuch aseguró que su posible extradición no depende de la solicitud del líder del Cártel de Sinaloa condenado en Estados Unidos, sino de la Fiscalía General de la República (FGR).

Extradición de El Mayo Zambada depender de la FGR, asegura Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch, depende de la FGR determinar si se solicita o no la extradición de El Mayo Zambada, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición” Omar García Harfuch

Cabe señalar que el abogado de El Mayo Zambada señaló que el líder del Cártel de Sinaloa quiere ser extraditado para también aceptar su responsabilidad por la violencia en México y cumplir su sentencia en su país natal.

Según Frank Pérez, El Mayo Zambada resaltó que su defendido quiere ser un ejemplo para los más jóvenes y con su sentencia, evitar que “hagan lo que hice porque sólo termina de una mala forma”.

“Lo que me dijo es: ‘me declaré culpable en Estados Unidos, acepté su castigo, ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable de la misma forma, aceptar mi castigo ahí y quiero ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes para que no hagan lo que hice porque sólo termina de una mala forma” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

No se ha asegurado propiedades de El Mayo Zambada, conforma Harfuch

Por otra parte, Omar García Harfuch señaló que no se han asegurado propiedades o cuentas que estén a nombre de Ismael Zambada.

Sin embargo, Omar García Harfuch resaltó que sí se han asegurado “una gran cantidad de cuentas” de cuentas congeladas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y propiedades relacionadas con organizaciones criminales, pero a nombre específicamente de El Mayo Zambada no.