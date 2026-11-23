Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que todavía es necesario esperar las declaraciones de los detenidos y los indicios recabados durante los cateos para conocer quién podría asumir el liderazgo de la organización criminal de “El Chapo Isidro”.

Durante la conferencia mañanera, Omar García Harfuch indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá proporcionar más información sobre la estructura del grupo criminal de El Chapo Isidro y sus posibles sucesores, a fin de evitar especulaciones sobre nombres o apodos.

Harfuch recuerda que “El Chapo Isidro” fue detenido cuatro veces

Al ser cuestionado sobre los posibles relevos de Fausto Isidro Meza Flores, Harfuch también reveló que el presunto líder criminal ha sido detenido en cuatro ocasiones anteriores.

Detalló que la primera captura ocurrió el 4 de mayo en Culiacán, Sinaloa; posteriormente, fue detenido el 9 de julio y el 8 de agosto de 2014, ambas ocasiones por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y armas de fuego; la cuarta detención ocurrió el 16 de abril de 2015 en Guasave.

“Como lo comenté a la pregunta expresa del compañero, todavía faltan las declaraciones de los detenidos, los indicios que se recaban en los domicilios donde se registran los cateos, y ya posteriormente la Fiscalía General de la República dará más información para no dar una especulación ahorita sobre nombres o apodos” Omar García Harfuch

El secretario agregó que la FGR dará más detalles sobre los procesos que enfrentó tras esas capturas.

Por otra parte, García Harfuch rindió homenaje a los cuatro militares que murieron durante el operativo contra “El Chapo Isidro” y reconoció la valentía de los elementos heridos.

Finalmente, adelantó que los integrantes del Gabinete de Seguridad acudirán a Sinaloa para informar sobre la operación y la estrategia de pacificación en la entidad, donde se han detenido a más de 4 mil personas.