Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que todavía es necesario esperar las declaraciones de los detenidos y los indicios recabados durante los cateos para conocer quién podría asumir el liderazgo de la organización criminal de “El Chapo Isidro”.
Durante la conferencia mañanera, Omar García Harfuch indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá proporcionar más información sobre la estructura del grupo criminal de El Chapo Isidro y sus posibles sucesores, a fin de evitar especulaciones sobre nombres o apodos.
Harfuch recuerda que “El Chapo Isidro” fue detenido cuatro veces
Al ser cuestionado sobre los posibles relevos de Fausto Isidro Meza Flores, Harfuch también reveló que el presunto líder criminal ha sido detenido en cuatro ocasiones anteriores.
Detalló que la primera captura ocurrió el 4 de mayo en Culiacán, Sinaloa; posteriormente, fue detenido el 9 de julio y el 8 de agosto de 2014, ambas ocasiones por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y armas de fuego; la cuarta detención ocurrió el 16 de abril de 2015 en Guasave.
“Como lo comenté a la pregunta expresa del compañero, todavía faltan las declaraciones de los detenidos, los indicios que se recaban en los domicilios donde se registran los cateos, y ya posteriormente la Fiscalía General de la República dará más información para no dar una especulación ahorita sobre nombres o apodos”Omar García Harfuch
El secretario agregó que la FGR dará más detalles sobre los procesos que enfrentó tras esas capturas.
Por otra parte, García Harfuch rindió homenaje a los cuatro militares que murieron durante el operativo contra “El Chapo Isidro” y reconoció la valentía de los elementos heridos.
Finalmente, adelantó que los integrantes del Gabinete de Seguridad acudirán a Sinaloa para informar sobre la operación y la estrategia de pacificación en la entidad, donde se han detenido a más de 4 mil personas.
“También aprovecho para responderle ya a su pregunta, ya nos compartieron la información, en efecto, este sujeto, El ChapoIsidro Aguirre ha sido detenido cuatro veces:una fue el 4 de mayo en Culiacán por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada; la segunda fue el 9 de julio del 2014 en Guasave por delincuencia organizada y presuntas infracciones a la ley federal de armas de fuego; la tercera también fue en el 2014 el 8 de agosto por presuntas infracciones también por armas de fuego y la cuarta ocasión fue el 16 de abril del 2015 en Guasave por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones en materias de armas de fuego. Ya la Fiscalía General de la República va a dar más información de qué pasó en esos procesos.”Omar García Harfuch