Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México (CDMX) durante la madrugada del 21 de noviembre de 2026.

Tras su detención en Guasave, Sinaloa, elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladaron al presunto líder criminal en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Más tarde, un convoy de seguridad llegó a la FEMDO, donde el detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales junto a sus compañeros Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”.

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Blindan instalaciones de la FEMDO en la CDMX tras llegada del Chapo Isidro

Con la llegada del Chapo Isidro, un fuerte despliegue de seguridad se mantiene en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la CDMX.

El perímetro que comprende Paseo de Reforma y la calle Violeta, permanece custodiado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura del Chapo Isidro, Germán “N”, y José “N” ocurrió el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales.

Los tres detenidos arribaron a las 5:20 horas a la capital a bordo de una aeronave de transporte militar, siendo trasladados a la FEMDO, con el fin de quedar a disposición del agente del Ministerio Público.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

¿Qué sigue para el Chapo Isidro tras su traslado a la FEMDO en CDMX?

Luego de su traslado a la FEMDO en CDMX, en las próximas horas se espera conocer si Chapo Isidro será presentado ante un juez federal o trasladado a un penal de máxima seguridad.

También se espera que se determine cuál será el curso de los procedimientos judiciales por delincuencia organizada, incluidos los requerimientos de autoridades de Estados Unidos.

Es de recordar que el gobierno estadunidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera la localización del jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva”.