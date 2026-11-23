La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre la detención de ocho personas, todos presuntos integrantes de la facción criminal de “El Chapo Isidro” en un operativo realizado en El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva.
Entre los detenidos se encuentra un menor de edad, y de acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían vinculados con la organización criminal de los Beltrán Leyva y habrían participado en los bloqueos registrados el 20 de noviembre, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores.
¿Qué aseguraron durante el operativo contra “El Chapo Isidro” en Sinaloa?
La detención ocurrió después de un enfrentamiento entre los presuntos integrantes del grupo criminal del Chapo Isidro y fuerzas especiales del Ejército Mexicano.
Durante el despliegue tras la captura del Chapo Isidro, las autoridades aseguraron:
- Armamento de alto poder
- Un fusil Barrett calibre .50,
- Ametralladoras
- Diversas cantidades de droga.
También fueron decomisados seis vehículos, dos de ellos equipados con blindaje artesanal, presuntamente utilizados por los integrantes de esta facción criminal.
La Sedena indicó que los ocho detenidos del grupo de El Chaspo Isidro en Sinaloa y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la participación de los detenidos en los hechos violentos y su posible relación con los bloqueos registrados en Sinaloa tras la captura de El Chapo Isidro.