La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre la detención de ocho personas, todos presuntos integrantes de la facción criminal de “El Chapo Isidro” en un operativo realizado en El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva.

Entre los detenidos se encuentra un menor de edad, y de acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían vinculados con la organización criminal de los Beltrán Leyva y habrían participado en los bloqueos registrados el 20 de noviembre, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a… pic.twitter.com/NMZMjrtQcs — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026

¿Qué aseguraron durante el operativo contra “El Chapo Isidro” en Sinaloa?

La detención ocurrió después de un enfrentamiento entre los presuntos integrantes del grupo criminal del Chapo Isidro y fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Durante el despliegue tras la captura del Chapo Isidro, las autoridades aseguraron:

Armamento de alto poder

Un fusil Barrett calibre .50,

Ametralladoras

Diversas cantidades de droga.

DEA y Ronald Johnson reaccionan a captura de El Chapo Isidro en Sinaloa (FBI)

También fueron decomisados seis vehículos, dos de ellos equipados con blindaje artesanal, presuntamente utilizados por los integrantes de esta facción criminal.

La Sedena indicó que los ocho detenidos del grupo de El Chaspo Isidro en Sinaloa y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la participación de los detenidos en los hechos violentos y su posible relación con los bloqueos registrados en Sinaloa tras la captura de El Chapo Isidro.