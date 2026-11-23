Ricardo Trevilla Trejo compartió cuál ha sido el papel de Estados Unidos en los trabajos que derivaron en la captura de El Chapo Isidro.

Desde la conferencia mañanera del 23 de noviembre, el titular de la Sedena señaló la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y reiteró que no hubo acciones que vulneraran la soberanía nacional.

Asimismo, destacó que en la llamada Operación Centella se logró la detención de Fausto El Chapo Isidro y 15 personas más, entre ellos:

German “N”, Serafín, primo de El Chapo Isidro y segundo al mando

José Luis “N”, cuñado de El Chapo Isidro y operador financiero

Pánfilo “N”, primo de El Chapo Isidro y operador logístico

Así fue la participación de Estados Unidos en la captura de El Chapo Isidro

De acuerdo con Ricardo Trevilla, la colaboración con Estados Unidos inició hace tres meses, con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.

Una vez establecida la aprobación para la colaboración, se compartió información de inteligencia obtenida por la Sedena, con lo que inició un “intercambio de información muy importante”.

“Desde hace tres meses, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, compartimos mucha información que teníamos producto de ese seguimiento con el gobierno de los Estados Unidos y a partir de entonces existió un intercambio de información muy importante” Ricardo Trevilla

Asimismo, señaló que gracias al trabajo de inteligencia mexicano, se había ubicado a El Chapo Isidro en Guasave; sin embargo, se solicitó el apoyo de una aeronave no tripulada para “precisar la ubicación de esta persona”.

Por otra parte, destacó que esta solicitud no contraviene de ninguna manera la Constitución, la Ley Federal de Seguridad ni la Ley de Protección del Espacio Aéreo, por lo que no se vulneró la soberanía nacional.

Finalmente, el 20 de noviembre de 2026 se ubicó a El Chapo Isidro y, a las 19:50 horas, se logró su captura, así como la de otros miembros de su grupo delictivo “sin oponer resistencia”.