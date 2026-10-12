Omar García Harfuch destaca operativo marítimo entre la Secretaría de Marina (Semar) y Estados Unidos en las costas de Oaxaca, donde decomisaron 1.2 toneladas de cocaína y se detuvo a seis personas.

“Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compartió que durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 90 toneladas de cocaína a través de operativos marítimos y se han evitado la distribución de 2 millones 536 mil dosis de drogas.

Semar y la guardia costera de Estados Unidos decomisan 46 bultos de cocaína

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Semar y Guardia Costera de Estados Unidos aseguraron 46 bultos de aproximadamente 1, 268 kilos de cocaína cada una, en una embarcación ubicada en la costa de Oaxaca.

La embarcación estaba a 366 millas al sur de Huatulco, Oaxaca, por lo que se realizó un vuelo de patrullaje y el despliegue de unidades terrestres.

Omar García Harfuch destaca operativo entre la Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos para decomisar cocaína (X/@OHarfuch)

Durante el operativo se aseguraron 1.2 toneladas de cocaína y se detuvo a seis personas, de las cuales cinco son extranjeros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y el material asegurado fue trasladado a Puerto Chiapas para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Serán las autoridades quienes determinen si la sustancia encontrada en la embarcación es cocaína.

Operativos marítimos de la Semar han asegurado más de 90 toneladas de cocaína

Durante los dos último años se han realizado operativos marítimos en los cuales se han decomisado más de 90 toneladas de cocaína.

Se estima que el aseguramiento de estas sustancias representan una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos a grupos delictivos.

Además, se evitó que 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la población.

Los operativos forman parte de la vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, através de la Armada de México en conjunto con la Guardia Costera y en coordinación institucional con autoridades de las tres órdenes de gobierno.