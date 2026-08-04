Omar García Harfuch, titular de la SSPC reportó el decomiso de 217 kilos de cocaína en un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

“Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino final” Omar García Harfuch

Asimismo, se logró la detención de un hombre de 38 años, quien transportaba la droga en un compartimiento oculto en la parte trasera de su vehículo.

Decomisan 217 kilos de cocaína en operativo en la alcaldía de Tlalpan, reporta Harfuch

La SSPC y la SSC de la CDMX decomisaron 217 kilos de cocaína en un operativo conjunto en la alcaldía Tlalpan, donde además se logró la detención de 38 años de edad.

De acuerdo con Omar García Harfuch, se localizaron varios paquetes de esta droga ocultos en un compartimiento disimulado en la parte trasera de un auto.

Asimismo, señaló que se continuará con las investigaciones para determinar cuál era la ruta del trasiego y el destino final de la cocaína.

Omar García Harfuch (Omar García Harfuch/X)

SSC confirma detención de hombre por transportar cocaína en CDMX

Por su parte, la SSC señaló que, como parte de los trabajos de la seguridad e inspección en carretera “para inhibir el tráfico de drogas”, se detuvo a un hombre de 38 años que transportaban 217 kilos de cocaína en un operativo en el que participaron:

SSPC

Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR

SSC CDMX

La cocaína fue decomisada tras detener un auto en un dispositivo de seguridad que fue instalado sobre la carretera México-Cuernavaca en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, a la altura del km 5+400.

Durante el operativo se identificó a un vehículo de carga que estaba realizando “cambios constantes e intempestivos de carril, poniendo en riesgo la seguridad de los demás usuarios”.

Tras marcarle el alto y realizar la inspección de la unidad, se identificó un doble fondo que ocultaba 217 paquetes de cocaína.