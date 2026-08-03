Ronald Johnson destacó el histórico aseguramiento de más de cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, en una acción encabezada por la Marina de México.

Estas acciones están desarticulando a las organizaciones criminales y evitando que millones de dosis lleguen a nuestras comunidades. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México describió el aseguramiento como un “duro golpe contra los cárteles”, en el que además se detuvo a 13 personas y se interceptaron 3 embarcaciones.

Con la acción confirmada por Omar García Harfuch, Johnson también reconoció la cooperación entre ambos países, bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Aseguramiento de cocaína por la Marina (Tomada de redes)

Ronald Johnson resalta la cooperación bilateral en materia de seguridad México-Estados Unidos

En redes sociales, Ronald Johnson destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad, afirmando que, bajo el liderazgo de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, los operativos siguen dando resultados.

Bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, nuestra cooperación sigue dando resultados Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Bajo el lema de “juntos logramos más”, el embajador también señaló que estas acciones están desarticulando a organizaciones criminales y evitando el trasiego de millones de dosis de drogas.

Este decomiso en el Pacifico Sur fue reconocido como uno de los más relevantes del año, tanto por la magnitud de la droga incautada como por el impacto en las rutas de tráfico que operan en esa zona.

Aseguramiento de cocaína por la Marina (Tomada de redes)

Omar García Harfuch confirmó aseguramiento de más de cuatro toneladas de cocaína

El mensaje de Ronald Johnson se emitió en respuesta al informe del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien detalló que el aseguramiento de más de cuatro toneladas de cocaína se logró gracias a la vigilancia de la Marina.

Impidiendo que millones de dosis llegaran a las calles y afectando significativamente las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal

García Harfuch subrayó que en esta administración la Secretaría de la Marina ha incautado más de 80 toneladas de cocaína en aguas mexicanas, afectando las capacidad operativas y financieras de las organizaciones criminales.