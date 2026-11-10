Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el segundo tirador identificado en el asesinato de Carlos Manzo murió durante el atentado contra el exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 10 de noviembre de 2026, el funcionario confirmó que el menor de edad, identificado como Josué Fernando, de 16 años, murió en el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“Sí, es el que pierde la vida en el atentado. Lo que hemos dicho, como lo hemos mencionado aquí, él fue reclutado en un anexo. Están detenidos quienes lo reclutaron, también se informó aquí y faltan todavía otras órdenes de aprehensión por cumplimentar: una de un jefe de escoltas y otras de otras personas delincuentes” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

El titular de la SSPC también reveló que el adolescente habría sido reclutado en un centro de rehabilitación, mientras que las personas señaladas por incorporarlo a las actividades criminales ya se encuentran detenidas.

Harfuch revela que faltan órdenes de aprehensión por el asesinato de Carlos Manzo

Como parte de la actualización de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, Omar García Harfuch informó que todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Entre ellas se encuentra la de un jefe de escoltas, además de otras relacionadas con personas identificadas como presuntos delincuentes.

Sin embargo, el titular de la SSPC no proporcionó más detalles sobre los objetivos de estas órdenes ni precisó cuándo podrían ejecutarse.

Las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio del exalcalde de Uruapan.

¿De dónde salió el segundo tirador de Carlos Manzo?

Anteriormente, el medio Milenio difundió un audio en el que presuntamente Ramiro Hernández Silva, alias El Jaguar, envió un mensaje de voz a Jorge Armando García, alias El Licenciado, identificado como responsable de la célula criminal que ejecutó el atentado contra Carlos Manzo.

En la grabación, Hernández Silva relata lo que le habría contado otro joven involucrado en el ataque, quien presuntamente también disparó contra el exalcalde.

“Ahorita estaba hablando con el otro morro, con el más morrillo, y dice ese güey que él todavía le dejó caer otros dos balazos, pues”, se escucha en el audio.

De acuerdo con la información difundida por Milenio, el adolescente al que El Jaguar se refiere sería Josué Fernando, de 16 años, quien también habría sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un centro de rehabilitación.

El menor acompañaba a Víctor Manuel, de 17 años, identificado como el autor material del homicidio y quien fue abatido en el lugar por los escoltas de Carlos Manzo.

A diferencia de Víctor Manuel, Josué Fernando habría logrado escapar inicialmente del lugar del ataque.

“Se echó a correr, por eso andaba bien alterado por allá, perdido entre la gente; por eso quiere que lo saquen”, agregó Hernández Silva en la grabación.

No obstante, El Jaguar reconoció que no pudo confirmar si los dos disparos adicionales mencionados por el adolescente impactaron en el cuerpo del exalcalde.

“No me dijo si se los pegó o no”, admitió en el mismo mensaje de voz.