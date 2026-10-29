Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar en el municipio de Uruapan, Michoacán, fue detenida por su presunta relación en el caso Carlos Manzo, a casi un año del asesinato del alcalde.

“…cumplimentó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra N, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento” Fiscalía de Michoacán

La funcionaria fue señalada el 28 de octubre por parte de Juan Manzo, como parte del círculo cercano de la alcaldesa Grecia Quiroz.

Rosa Alejandra Vargas es señalada por el probable delito de encubrimiento, aunque también se señala que son acciones políticas en el marco de las elecciones 2027.

Caso Carlos Manzo: detienen a Rosa Alejandra Vargas en Uruapan (Fiscalía de Michoacán )

Fiscalía de Michoacán emprende operativo para detener a Rosa Alejandra Vargas

La detención de Rosa Alejandra Vargas se realizó mediante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones de Uruapan, Michoacán.

Agentes de la Fiscalía de Michoacán ejecutaron una orden de cateo con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La Fiscalía de Michoacán dijo que busca esclarecer el asesinato de Carlos Manzo sin distinción de cargos.