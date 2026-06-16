Omar García Harfuch confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mantuvo una alianza con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

“Sobre la relación que tenían con el Cártel de Sinaloa, era el propio líder, el líder principal quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Durante la mañanera del 16 de junio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la relación del CJNG con Los Chapitos se dio principalmente en Sinaloa y tuvo un carácter financiero, con intercambio de recursos y personal.

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o refuerzos de personal por el sur de Sinaloa” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

En ese sentido, Omar García Harfuch subrayó que tras la muerte de El Mencho no existen indicios de que la cooperación continúe, aunque advirtió que cualquier alianza criminal genera alerta.

El Mencho y Los Chapitos cooperaron en Sinaloa; alianza habría terminado con su muerte, asegura Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch, El Mencho y Los Chapitos mantuvieron una relación de cooperación en el estado de Sinaloa.

El secretario señaló que en el pasado se había identificado un vínculo fuerte entre el CJNG y la facción del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de Los Chapitos” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Sin embargo, resaltó que aunque no se descarta que el vínculo de cooperación se mantenga o retome, hasta el momento no se tiene “ningún indicio de que esto continúe”.

El Mencho y Los Chapitos tuvieron una cooperación financiera en Sinaloa: Harfuch

Por otra parte, Omar García Harfuch resaltó que la relación que mantuvieron el CJNG y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue sobre todo financiera.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, se trató sobre todo de un intercambio de recursos financieros o de personal en el sur de Sinaloa.

Es decir, se trató de “un refuerzo financiero y personal de Cartel Jalisco a Cártel de Sinaloa”.

Asimismo, resaltó que, tras la muerte de El Mencho, los datos indican que este vínculo de cooperación ya no existen.

Sin embargo, resaltó que “siempre que hay un tipo de alianza criminal genera una alerta que hay que atender”.