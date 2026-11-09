Omar García Harfuch anunció que se invertirán 900 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también se entregarán 200 vehículos en un lapso máximo de 30 días, que reforzarán la seguridad en el Estado.

Durante la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad en Sinaloa, Omar García Harfuch resaltó la importancia de la coordinación con las autoridades estatales para “ampliar las capacidades de respuesta y proteger a las familias sinaloenses”.

Harfuch anuncia inversión de 900 millones de pesos para Sinaloa ante la crisis de seguridad

Omar García Harfuch señaló que la inversión de 900 millones de pesos en Sinaloa obedece a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a la crisis de seguridad.

En este sentido el secretario de seguridad resaltó que con esta inversión se busca tres objetivos:

reducir la incidencia delictiva detener a los generadores de violencia plenamente identificados y desarticular las estructuras criminales fortalecer las instituciones de seguridad

En este sentido, señaló que se trabajará en el fortalecimiento y la capacitación de las policías municipales, especialmente en Culiacán y Mazatlán.

Harfuch anuncia entrega de casi 200 vehículos para la Seguridad de Sinaloa

Por otra parte, Omar García Harfuch compartió que inició con la entrega de vehículos y equipamiento para la seguridad en Sinaloa.

Además de vehículos, se entregará equipo táctico y tecnología que forma parte de la estrategia para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Se trata de:

90 camionetas tipo pickup.

50 motocicletas y cuatrimotos.

30 camionetas blindadas modelo Black Mamba.

15 camionetas tácticas blindadas adicionales para fortalecer las capacidades de respuesta.

3 unidades dron Águila.

Equipos de radiocomunicación.

Cabe destacar que en meses anteriores ya se habían entregado 100 patrullas a la policía estatal.

Asimismo, destacó la inversión en equipamiento e infraestructura tecnológica para el C4 Carretero, esto para la vigilancia de 250 km del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango.

Para este punto se contempla el siguiente equipamiento tecnológico: