La Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado, lamentó el ataque con machetes contra una secundaria en Torreón, Coahuila, en el que murió la subdirectora.

“La SEP lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila y expresa sus más sinceras condolencias… ante el fallecimiento de una docente" SEP

La SEP se pronunció contra el acto de violencia ocurrido este mismo 1 de octubre en en la secundaria general No.13.

Los hechos ocurrieron entre las 8:40 y las 8:50 horas de este día en la escuela ubicada en el ejido La Unión, perteneciente a Torreón, Coahuila.

Ataque con bombas molotov en secundaria desata despliegue de fuerzas federales en Torreón

Dos jóvenes de 18 años, quienes serían exalumnos de la secundaria, irrumpieron armados con machetes, petardos y bombas molotov.

Como efecto del ataque, varias personas resultaron lesionadas y la subdirectora murió.

Medios de comunicación reportaron al menos tres alumnos heridos, uno de ellos de gravedad, y dos profesores también heridos. Las cifras han variado al inicio de los reportes.

La matrícula de la escuela es de 210 personas, pero por las lluvias solo se presentaron este 1 de octubre alrededor de 170 estudiantes.

Los agresores fueron capturados por los propios vecinos, quienes los entregaron a las autoridades.

Servicios de emergencia y personal de seguridad también llegaron al sitio, incluídos elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.

SEP ofrece condolencias a familias de maestra agredida en Torreón

La SEP ofreció sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la maestra muerta por los hechos de violencia.

Agregó que los hechos son reprobables y se brindará a compaña necesario a a la comunidad escolar.

De la misma manera, la SEP dijo que acompañará y respetará las investigaciones, así como las determinaciones de las autoridades competentes.