La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde la subdirectora del plantel fue asesinada y otras personas resultaron heridas. El hecho ocurrió el 1 de octubre y dos presuntos responsables fueron detenidos.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 2 de octubre desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum calificó los hechos en Coahuila como un “episodio lamentable” y anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para atender este tipo de situaciones.

“El objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido publicaciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso” Claudia Sheinbaum

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