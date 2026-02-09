La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) detalló que el hackeo activó protocolos de respuesta, así como planes de contingencia y continuidad operativa institucional.

El organismo regulador señaló que las acciones permitieron mantener funciones críticas, mientras continúan revisiones técnicas para dimensionar el alcance real del incidente reportado oficialmente.

Datos expuestos y riesgos para agentes seguros, advierten tras hackeo a la CNSF

De acuerdo con la CNSF, la información comprometida corresponde a cédulas de agentes de seguros y fianzas certificados vigentes.

Especialistas del sector advirtieron que la exposición de cédulas puede facilitar fraudes mediante suplantación de identidades , afectando tanto a agentes como a usuarios finales.

Hackeo (Unsplash)

Ante el incidente, la CNSF informó que las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas continúan activas.

Respecto a las cédulas vigentes, el organismo determinó otorgar una ampliación automática de vigencia hasta el 28 de febrero, como medida preventiva temporal adicional.

La CNSF indicó que realizará las acciones legales correspondientes ante autoridades competentes por hechos constitutivos de delitos informáticos relacionados.

El organismo reiteró su compromiso con la seguridad de la información, además de la transparencia en la rendición de cuentas frente al sector asegurador.

La CNSF llamó a los agentes a mantenerse informados por canales oficiales, mientras avanzan investigaciones técnicas y legales derivadas del hackeo reportado recientemente detectado.

Postura de Hacienda sobre el incidente en la CNSF

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó un incidente de seguridad de la información, aclarando que la mayoría de los datos comprometidos tenían carácter público.

La autoridad explicó que el evento no implicó la filtración de bases de datos sensibles pertenecientes a usuarios finales del sistema financiero nacional asegurador.

Precisó que la información correspondía a documentación utilizada para acreditar a personas físicas o morales que operan como intermediarios del sector asegurador y afianzador.